Dornieden plant Wohnquartier in Pulheim-Süd

Die Dornieden Generalbau GmbH hat den Ausschreibungswettbewerb der Stadt Pulheim gewonnen und den Zuschlag für ein Mehrfamilienhausgrundstück im Baugebiet „Am Pulheimer Bach“ erhalten. Der Projektentwickler aus Mönchengladbach möchte auf dem rund 6.300 Quadratmeter großen Grundstück ein Gebäudeensemble mit sechs Mehrfamilienhäusern samt Tiefgarage errichten. Insgesamt plant Dornieden Generalbau rund 66 Wohnungen mit Baubeginn im Frühjahr 2020.

.