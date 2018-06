Dornieden feiert Spatenstich im Neuhof-Quartier in Mönchengladbach-Eicken

Neuhof-Quartier

©

Mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie mit Anwohnern und Erwerbern hat die Dornieden Generalbau GmbH jetzt in Mönchengladbach-Eicken den Spatenstich zum Neuhof-Quartier gefeiert. Im neuen Wohnquartier zwischen Buntem Garten und City errichtet der Projektentwickler in seiner Heimatstadt zehn Mehrfamilienhäuser mit 133 Eigentumswohnungen und Wohnungsgrößen von 52 bis 146 m². Im Rahmen des Spatenstichs überreichte Architekt Holger Hartmann Dornieden-Geschäftsführer Bernd Hütter die Baugenehmigung, die kurz zuvor von der Stadt zugestellt wurde.

.

„Wir leisten mit dem Neuhof-Quartier unseren Beitrag, um Mönchengladbach weiter nach vorne zu bringen und Menschen in die Stadt zu holen. Wer vielleicht heute noch Düsseldorfer ist, wird morgen vielleicht schon Eickener sein“, betonte Hütter in seiner Begrüßungsrede und berichtete von zahlreichen Anfragen aus dem Düsseldorfer Raum. „Als gebürtiger Eickener freut es mich besonders, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kühlen-Quartier nun auch noch ein Wohnprojekt verwirklicht wird. Die Mischung aus Gewerbe und Wohnen kann dem Standort nur guttun“, so Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners.



Holger Hartmann, der Architekt des Neuhof-Quartiers, stellte noch einmal die Architektur des neuen Wohnquartiers vor. „Um den eigenständigen Quartierscharakter zu unterstreichen, wurden die Wohngebäude stilistisch aufeinander abgestimmt“, so der Architekt. Bei der Planung sei besonders auf eine harmonische Eingliederung in die vorhandene Bebauung geachtet worden.



Der Anspruch des Projektentwicklers ist es, ein einzigartiges Wohnerlebnis zu schaffen. Flexible Grundrissvarianten können an individuelle Wohnideen angepasst werden. Zu den Ausstattungs-Highlights im Neuhof-Quartier gehören unter anderem elegante Echtholzparkettböden, stilvolle Bäder, Fußbodenheizung und elektrische Rollläden. Als einer von wenigen Bauträgern bietet Dornieden seinen Kunden eine eigene Wohnberatung, die sie bei Ausstattungswünschen professionell unterstützt. Die Häuser sind barrierefrei direkt mit einer Tiefgarage verbunden. Die Gebäude werden entsprechend der Energieeinsparverordnung als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet.





Den Spatenstich feierten v.l.n.r.: Martin Dornieden, Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, Michael Dornieden, der Technische Beigeordnete Dr. Gregor Bonin, Bernd Hütter und Architekt Holger Hartmann, Neuhof-Quartier, Mönchengladbach, Eiken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Wohnen