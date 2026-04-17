Dormero übernimmt Hotel Maximilians in Essen-Rüttenscheid

Die Dormero Hotelgruppe zieht in die Herzkammer des Ruhrgebiets. Ende 2026 übernimmt die Hotelkette das Hotel Maximilians in Essen-Rüttenscheid. Das Haus mit 31 Zimmern wird dann unter dem neuen Namen Dormero Hotel Essen firmieren.

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Wie schon bei anderen Projekten steht auch hinter dieser Übernahme Investor Dr. Ben Dahlheim. Der neue Standort in der Manfredstraße 10 soll noch bis Ende 2026 übernommen werden.



Das künftige Dormero Hotel Essen bietet eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Autobahn A52. Das Haus liegt nur wenige Schritte vom Gruga-Veranstaltungsort, dem Ausstellungszentrum und dem Grugapark entfernt. Die Straßenbahnhaltestelle Florastrasse und die U-Bahn-Station Messe West-Süd/Gruga sind etwa 3 Gehminuten entfernt.



Dormero-CEO Manuela Halm zeigt sich begeistert vom neuen Standort: „Essen ist für uns ein Schlüsselstandort – mitten im Herzen des Ruhrgebiets, einer der größten Städte Deutschlands, wirtschaftlich stark, kulturell spannend und menschlich herrlich direkt. Wenn man im Ruhrpott ankommt, weiß man, dass man mitten in Deutschland gelandet ist.“







