Dormero sichert sich drittes Revo-Hotel

Die Dormero Gruppe übernimmt das bisherige Wyndham Vienna House in Freiburg und erweitert ihr Portfolio damit auf 64 Hotels. Es ist damit innerhalb kurzer Zeit das dritte Hotel der Revo Gruppe, nach den Amedia Hotels in Bielefeld und Linz [wir berichteten], das sich die Berliner sichern.

„Wir freuen uns riesig, jetzt auch in Freiburg vertreten zu sein. Die Stadt ist wirtschaftlich stark, touristisch attraktiv und passt perfekt in unser Konzept. Mit Herzblut, Teamgeist und Mut gehen wir diesen neuen Standort an – wir sind bereit, voll durchzustarten“, sagte Manuela Halm, CEO der Dormero Gruppe.



Der neue Standort in der Elisabeth-Geissler-Ruckmich-Straße zählt 128 Zimmer und wird noch im November umgestellt. Aktuell läuft die Umbenennung des Hotels in Dormero Hotel Freiburg. Neuer Investor und Vermieter wird erneut Ben Dahlheim, der bereits an mehreren Dormero-Standorten beteiligt ist und auch diesmal als strategischer Partner fungiert.



„Mit Freiburg setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Wir möchten das Haus elektrisieren und zu einem Dormero-Vorzeigehotel machen. Wir haben richtig Lust auf dieses Projekt – und auf das Team vor Ort“, sagte Michael-Hartmut Berger, CCO der Dormero Gruppe.



„Dormero liefert Erfolg und übernimmt Verantwortung. Diese Dynamik, kombiniert mit operativer Stärke, überzeugt mich immer wieder. Freiburg wird ein weiterer Meilenstein“, sagte Ben Dahlheim, langjähriger Hotelinvestor.