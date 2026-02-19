Zweiter Standort in Oberösterreich
Dormero rettet bisheriges Revo-Hotel „Amedia Wels“
Die Hotelgruppe Dormero übernimmt ein weiteres Amedia-Haus: Das österreichische Hotel „Amedia Plaza Wels, Trademark Collection by Wyndham“ mit 63 Zimmern, das Teil der insolventen Amedia-Hotels der Revo-Gruppe in Österreich, ist damit gerettet. Die Rebranding-Eröffnung ist für das Ende des zweiten Quartals geplant. Mit dem Schritt baut die Gruppe ihre Präsenz in Oberösterreich weiter aus.
Die Dormero expandiert in Österreich und sichert sich das bisherige Amedia-Hotel am Stadtplatz 2 in Wels. Das Haus mit 63 Zimmern war Teil der angeschlagenen Revo Hospitality und wurde von der Amedia Hotel GmbH betrieben, die am 16. Februar Insolvenz anmelden musste. Das Amtsgericht Charlottenburg bestellte Rechtsanwalt Lucas Flöther zum vorläufigen Insolvenzverwalter, der schon weitere Verfahren im Rahmen der Revo Pleite betreut [wir berichteten]. Zur Amedia-Marke gehören vier weitere Häuser in Österreich, zehn in Deutschland und je eins in Italien, Tschechien und den Niederlanden. Inwiefern diese alle von der Insolvenz der Amedia Hotel GmbH betroffen sind, ist noch offen.
Mit der Übernahme des Amedia Wels stabilisiert Dormero den Standort in der oberösterreichischen Stadt Wels und ergänzt strategisch das bestehende Hotel in Linz, das die Hotelkette im vergangenen Jahr von Soravia gekauft hatte, und das zuvor ebenfalls unter der Marke Amedia lief [wir berichteten]. Wels ist damit der zweite Standort der Gruppe in Oberösterreich und insgesamt das fünfte Hotel in Österreich.
Die offizielle Eröffnung unter der neuen Marke ist für Ende des zweiten Quartals 2026 vorgesehen. Das Unternehmen sieht in der Stadt Potenzial sowohl im Geschäftsreise- als auch im Städtetourismus und verfolgt das Ziel, seine Präsenz in zentralen Städten des Bundeslandes weiter auszubauen.