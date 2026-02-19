Dormero rettet bisheriges Revo-Hotel „Amedia Wels“

Die Hotelgruppe Dormero übernimmt ein weiteres Amedia-Haus: Das österreichische Hotel „Amedia Plaza Wels, Trademark Collection by Wyndham“ mit 63 Zimmern, das Teil der insolventen Amedia-Hotels der Revo-Gruppe in Österreich, ist damit gerettet. Die Rebranding-Eröffnung ist für das Ende des zweiten Quartals geplant. Mit dem Schritt baut die Gruppe ihre Präsenz in Oberösterreich weiter aus.

