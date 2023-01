Dormero eröffnet Hotel in Greifswald

Nur wenige Wochen nach der Vetragsunterzeichnung für das erste Hotel in Rheinland-Pfalz [wir berichteten], plant Dormero nun das zweite Haus in Mecklenburg-Vorpommern zu eröffnen. Die 2013 gegründete Hotelgruppe hat mit der Vario Gruppe für 2024 ein gemeinsames Hotelprodukt in Greifswald unterzeichnet.

