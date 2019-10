Dorint zieht in den Hansapark Nürnberg

Das neue Quartier Hansapark in Nürnberg nimmt weiter Gestalt an. Der Rohbau des ersten Bauabschnitts in verkehrsgünstiger, innerstädtischer Lage ist bereits weit fortgeschritten. Die Münchner Te-Gruppe gibt jetzt bekannt, dass Sie an diesem attraktiven Standort ab Frühjahr 2020 auch ein Dorint-Hotel errichten wird. Ein entsprechender Pachtvertrag über 20 Jahre wurde kürzlich auf der großen Geburtstagsgala anlässlich des 60. Geburtstag der Dorint Hotels & Resorts in Köln mit der Dorint GmbH abgeschlossen.

