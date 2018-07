Dorint zeigt kontrolliertes Wachstum in 2017

Der Rückblick auf 2017 weist ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr für die Dorint GmbH aus. Die Auslastung der Hotels lag mit 1,7 Mio. Übernachtungen bei 66 Prozent, der Gesamtumsatz bei 245 Mio. Euro. Die Zahl der Gäste aus Übernachtungen, Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen betrug über 4 Mio. Mit einem Netto-Zimmerpreis von 108 Euro konnte ein Jahresüberschuss von 3,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Durch den Zuwachs mit dem Dorint Hotel An den Westfalenhallen Dortmund (219 Zimmer) sowie dem Dorint Parkhotel Meißen (118 Zimmer) beendete Dorint das Jahr 2017 mit 40 Hotels, mittlerweile ist die Zahl auf 42 Häuser gestiegen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt.

Parallel wurden 2017 umfassende Investitionen in Renovierungen und Modernisierungen in Millionenhöhe getätigt, unter anderem an den Standorten in Bad Brückenau, Bremen, Dortmund, Frankfurt/Sulzbach, Mannheim und Winterberg.



Strategie 2020: Kontrolliertes Wachstum

Im Rahmen der Zukunftsstrategie der Dorint GmbH wird sich die Zahl der Häuser bis 2019 zunächst auf 60 Häuser vergrößern und in den nächsten fünf Jahren auf über 80 verdoppeln. Demnächst stoßen Standorte in Düren, Bad Vilbel, Hannover, Usedom oder Zwickau zur Dorint Familie. Vor allem durch den vermehrten Abschluss von risikominimierten Franchise-Verträgen ist dabei ein kontrolliertes Wachstum gesichert bei weiterhin profitablen Pacht- und Managementverträgen.



Die Konzentration der Erweiterung liegt auf den deutschsprachigen Kernmärkten der D-A-CH-Region. „Zudem wollen wir dort sein, wo unsere Gäste sind, also nicht nur in A-, sondern auch in B- und C-Lagen. Das kürzlich übernommene, renommierte Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg ist dafür beispielhaft“, so Karl-Heinz Pawlizki.



Im Fokus: Business und MICE

Zugleich stehen die Dorint Hotels & Resorts für Full-Service bei hoher, mehrfach ausgezeichneter Tagungs- und Veranstaltungskompetenz. Die 42 Dorint Hotels & Resorts in Deutschland und der Schweiz verfügen über Tagungskapazitäten von 2 bis 800 Personen, über modernste Ausstattungen und spezielle Angebote für Teilnehmer und Planer. Bis 2020 wird die Dorint GmbH führender Anbieter im Full-Service-Bereich für Geschäftsreisende und im MICE-Segment.



Dafür sind weitere umfangreiche Anstrengungen geplant. Neben Verbesserungen im Fitnessbereich, in der Konferenztechnik und in den F&B-Konzepten steht auch die direkte Kommunikation mit dem Gast im Fokus, etwa durch den fortschreitenden Einsatz von Suitepad-Tablets in den Zimmern. Dadurch können Tagungsteilnehmer einfach und schnell auf ihre Gästemappe zugreifen. Diese profitieren künftig auch von effektiverem Arbeiten durch die langfristig überall einzurichtenden „Creative Spaces“.



Dabei legt die Geschäftsführung großen Wert auf Individualität und herzlichen Service: „Das beginnt beim ersten Angebot über die Homepage, geht über die Betreuung während der Veranstaltung bis hin zum Late Check-out des Veranstaltungsleiters“, fasst Karl-Heinz Pawlizki zusammen.



60 Jahre Dorint

Groß ist die Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 2019. Neben einem Gala-Abend und der Veröffentlichung einer Festchronik zum 60. Geburtstag ist – neben weiteren Überraschungen – auch die Kreation eines Jubiläumsduftes geplant.



Die gegenseitige Wertschätzung von Unternehmen und Mitarbeitern wird auch durch Qualitätssiegel belegt: So wurde die Dorint GmbH zuletzt durch die Studie „Höchste Fairness im Job“ – durchgeführt im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test – als eine der Top-Fünf-Hotelgruppen in Deutschland ausgezeichnet. Zudem verweist eine branchenunübliche hohe Verweildauer im Unternehmen auf eine hohe Zufriedenheit der Dorint Team-Mitglieder.



Diese genießen familienfreundliche Arbeitszeiten und Sicherheit durch unbefristete Arbeitsverträge sowie das Gefühl gehört zu werden, denn regelmäßig finden Mitarbeiterbefragungen statt. Auch der jährlich stattfindende hausinterne Azubi-Oskar erfreut sich aufgrund der damit verbundenen besonderen Anerkennung großer Beliebtheit unter den jüngsten #HotelHelden.