Dorint und Barceló schließen Kooperation

Die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH mit 64 Hotels unter den drei Marken Hommage, Dorint Hotels & Resorts und Essential by Dorint in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht eine Distributions-Allianz mit dem in Spanien ansässigen Hotelkonzern Barceló Hotel Group ein. Ab dem 1. Juli 2022 wird von den beiden Hotelunternehmen die gegenseitige Vermarktung der Hotels in den jeweiligen Stammländern online geschaltet.

Die Dorint Hotels & Resorts in der D-A-CH Region können ab sofort über die Barceló-Homepage und Distributionskanäle gebucht werden. Parallel sind die Häuser der Barceló Hotel Group in bekannten Destinationen wie Spanien, Tunesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Mexico oder der Dominikanischen Republik ab sofort über die Dorint-Webseite und Distributionskanäle buchbar. „Eine bisher einzigartige Kooperation von First-Class-Hotels in der europäischen Hotellerie auf Augenhöhe“, freut sich Dorint Aufsichtsratschef Dirk Iserlohe über die Entwicklung seiner Gruppe, „und das besonders in diesen unruhigen und wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“



„Der in der europäischen Hotellerie bislang einzigartige Zusammenschluss zweier international agierenden Hotelketten wird die Sichtbarkeit unserer Häuser in allen Distributionskanälen steigern“, freut sich der CEO der Dorint Hospitality & Innovation GmbH Jörg T. Böckeler, der für die Umsetzung der nun aktiv werdenden Kooperation die Verantwortung auf Seiten der Dorint trägt. „Die gegenseitige Vermarktung wird den Hotels beider Partner aus dem Stand viele neue Gäste auf beiden Seiten bescheren und macht es beiden Gesellschaften möglich, ihre Netzwerke in Europa weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen“, so Böckeler weiter.



„Mit unserer operativen Allianz können wir die zwei Familienhotelkonzerne Dorint Hotels & Resorts und die Barceló Hotel Group grenzüberschreitend noch erfolgreicher positionieren“, ist sich auch Raúl González, CEO EMEA der Barceló Hotel Group sicher.