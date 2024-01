Dorint übernimmt sechstes Hotel in Schweiz

Ab 1. Februar 2024 betreibt die Dorint Hotelgruppe das Parkhotel Bad Zurzach im Aargauer Hochrhein-Gebiet. Mit dem Eigentümer, einem Immobilienfonds der Credit Suisse Funds AG, wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen. Um den Hotelbetrieb langfristig zu sichern, plant die Credit Suisse Funds AG ein größeres Investment zur Revitalisierung des Bestandhotels.

.

Mit dem Traditionsresort Dorint Blüemlisalp Beatenberg/Interlaken, dem Essential by Dorint Basel City, dem Dorint Airport-Hotel Zürich und den beiden im Bau befindlichen Essential by Dorint Interlaken (Eröffnung April 2024) und Dorint Resort & Spa Locarno/Riazzino (Eröffnung Sommer 2024) ist das Parkhotel Bad Zurzach das sechste Haus der in Köln beheimateten Dorint Hotelgruppe in der Schweiz. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Dorint Parkhotel Bad Zurzach unsere kontrollierte Expansion wie geplant auch in der Schweiz fortsetzen können. Das renommierte Privathotel ergänzt unser Portfolio an Resort-Destinationen perfekt“, so Dorint Geschäftsführer und CEO Jörg T. Böckeler.



Das First-Class-Hotel in der Badstraße 44 zeichnet sich durch seine Lage im Kanton Aargau aus. Die Schweizer Metropolen Zürich, Basel und Luzern sind nur eine knappe Autostunde entfernt. Somit ist das Parkhotel auch bestens für Meetings und Incentives geeignet. Das bislang als Privathotel geführte First-Class-Hotel verfügt über 111 Zimmer und 13 Suiten, zwei Veranstaltungs-Räume, ein Restaurant mit großzügiger Außengastronomie und eine Bar mit Lounge. Darüber hinaus gibt es ein Sole-Hallenbad.



„Das Dorint Parkhotel Bad Zurzach, ist nach dem Traditionshotel Dorint Blümlisalp Beatenberg das zweite Full-Service-Resort für Familien und Aktivurlauber in der Schweiz. Mit diesem Wellness & SPA-Resort können wir uns ab sofort in den D-A-CH-Märkten noch stärker als Urlaubsanbieter positionieren“, erklärt Rob Bruijstens, Geschäftsführer der Dorint Hotels & Resorts Schweiz GmbH. „Wir danken der Credit Suisse Funds AG für das Vertrauen, dass sie uns erneut entgegenbringt. Damit festigen wir die bereits bestehende Partnerschaft, die mit dem Essential by Dorint Basel City begonnen hat“, Bruijstens weiter. Die rund 70 Mitarbeiter werden von der Dorint Gruppe übernommen.