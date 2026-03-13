Dorint schließt Bremer Stadthotel Ende März

Die Dorint Hotel GmbH hat dem 230-Zimmer-Haus am Bremer Hillmannplatz mit sofortiger Wirkung außerordentlich gekündigt. Dorint begründet den Schritt mit langfristigen, vom Eigentümer nicht behobenen Gebäudemängeln. Eigentümer Michael Grothe weist die Vorwürfe zurück, hält die Kündigung für nicht rechtskräftig und hat laut lokaler Medien anwaltliche Schritte eingeleitet.

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Das Dorint City-Hotel Bremen am Hillmannplatz 20 in der Bremer Innenstadt wird zum 31. März 2026 seinen Betrieb einstellen. Die Dorint Hotel GmbH hat dem Betreiberpachtvertrag für das 230-Zimmer-Haus nach eigenen Angaben außerordentlich gekündigt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lieferanten sollen erst in dieser Woche von der Entscheidung erfahren haben – trotz eines offenbar bereits länger schwelenden Konflikts zwischen Betreiber und Eigentümer.



Dorint erklärte gegenüber dem Weser-Kurier: Die Schließung sei kein Ergebnis der Lage oder des Marktumfelds, sondern ausschließlich auf die Gebäudesituation zurückzuführen. 'Wir bedauern die Kurzfristigkeit sehr und hätten uns sehr einen gemeinsamen Lösungsansatz zum Fortbestand des Hotels in Bremen gewünscht', wird das Unternehmen zitiert. Gäste mit bestehenden Buchungen werden laut Dorint individuell kontaktiert; ihnen soll ein preisgleiches Ersatzangebot im benachbarten Fünfsternehotel Parkhotel Bremen unterbreitet werden, das ebenfalls zur Dorint-Gruppe gehört.



Als Kündigungsgrund nennt Dorint langfristige, vom Eigentümer über Jahre nicht behobene bauliche und technische Mängel am Gebäude. Diese machten 'eine qualitative und sichere Fortführung des Hotelbetriebes unmöglich', so das Unternehmen. Nähere Angaben zur Art der Mängel machte die Hotelkette jedoch nicht öffentlich.



Gebäudeeigentümer Michael Grothe wies die Vorwürfe gegenüber Radio Bremen (buten un binnen) als 'schlicht und ergreifend falsch' zurück. Grothe hält die ausgesprochene außerordentliche Kündigung nach eigenen Angaben nicht für rechtskräftig und sieht die Verantwortung für das Scheitern des Pachtverhältnisses vielmehr bei Dorint selbst: Das Unternehmen sei 'den vertraglichen Investitionen nicht nachgekommen'.



Dorint hatte das Dorint City-Hotel Bremen 2019 von AccorInvest mit zwei anderen Standorten in Leipzig und Würzburg übernommen [wir berichteten]. Den Übernahmen lagen laut damaligen Informationen langfristige Pachtverträge über 20 Jahre zugrunde. Gemeinsam mit den Eigentümern wurde angekündigt, dass circa zehn Millionen Euro in die drei neuen Häuser investiert werden sollen.

