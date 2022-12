Dorint Hotel München/Garching eröffnet planmäßig im Februar

Das Dorint Hotel München/Garching mit 207 Zimmern und Apartments wird planmäßig Anfang Februar 2023 eröffnet. Das Team um General Managerin Elisa Kiem hat den Hotelneubau am Parkring 51-53 inzwischen offiziell vom Bauherrn, die DV Immobilien Gruppe, übernommen und mit der Ausstattung begonnen. Der erste Gast wird am 1. Februar 2023 erwartet – an diesem Tag soll auch die offizielle Eröffnung stattfinden.

