Dorint GmbH legt den Zusatz „Neue“

Vor über 10 Jahren nahm die Marke Dorint den Namenszusatz „Neue„ auf, um sich nach dem „Spin-off“ von Accor im Jahr 2007 im Markt wieder eigenständig zu etablieren. Dorint hat seitdem die Sanierungsphase hinter sich gelassen und betreibt nun 39 Häuser in Deutschland, den Niederlanden und in der Schweiz. Geschäftsführung und Gesellschafter haben nun beschlossen, den Markennamen „Dorint" wieder in den Vordergrund zu stellen. Die Umfirmierung wurde zum 01.11.2017 vollzogen.

Für den neuen CEO des Unternehmens, Karl-Heinz Pawlizki, steht die Namensänderung auch gleichzeitig für die kontrollierten Wachstumspläne der Dorint Gruppe. „In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Unternehmen beispielhaft restrukturiert und entwickelt", so Pawlizki. „Wir sind stolz auf die bald sechzig Jahre alte Marke.“