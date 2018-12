Dorint eröffnet Hotels in Bad Vilbel, Garching und Alzey

Das Jahresende ist traditionell ein Zeitpunkt des Innehaltens und Bilanzziehens. Für die Dorint Hotels & Resorts wird dies zum Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr: Die Hotelgruppe ist ihrem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, im Jubiläumsjahr 2019 insgesamt 60 Häuser zu ihrem Portfolio zu zählen.

.