Dorint checkt im Hilton Bonn ein

Mit dem Auslaufen des Pachtvertrags von Hilton am Ende des Jahres übernimmt Dorint den Betrieb des Hilton Bonns und wird das Hotel ab dem 1. Januar mit zwei Marken betreiben: 171 Zimmer werden als Dorint Hotel Bonn geführt, die restlichen 81 Zimmer unter der jungen Marke „Essential by Dorint“ im mittleren Segment.

