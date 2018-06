Doric eröffnet Büro in Hongkong

Mit der Eröffnung eines Büros in Hongkong, einem der weltweit größten Finanzplätze, ist Doric nun auch im asiatisch-pazifischen Raum präsent. Der asiatisch-pazifische Raum erlebt ein rasantes Wachstum und eine steigende Nachfrage nach Investitionen in Flugzeuge und Immobilien, den Spezialgebieten von Doric und ihrer Tochtergesellschaft Quadoro Doric Real Estate GmbH, so dass Unternehmen zu seiner neuen Standort-Eröffnung. Der neue Standort im Hong Kong Club Building soll damit künftig den Zugang zu Kunden im asiatisch-pazifischen Raum vereinfachen und wird von Anup Mysoor, der 14 Jahre in dieser Region verbracht hat, geleitet.

