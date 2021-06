Doppelter Neuzugang im Segro CityPark Köln

Segro hat in seinem Segro CityPark Köln insgesamt 1.600 m² an zwei Unternehmen mit nachhaltigen Mobilitätslösungen vermietet.

.

Die EmTransit GmbH, ein besser unter den Namen „Ridedott“ und „Dott“ bekannter Anbieter von E-Scooter-Fahrten in verschiedenen europäischen Städten, mietet 800 m². Darüber hinaus mietet Nextbike, ein Anbieter von Bike-Sharing und ein Partner der Kölner Verkehrs-Betriebe, 800 m². Die Hallenflächen sollen als Werkstatt und Ersatzteillager für das Verleihsystem KVB Rad 2.0 genutzt werden und die Büroflächen für die Steuerung der Verleihsysteme im ganzen Rheinland.



Während mit der Vermietung an EmTransit die Bestandsflächen nun vollvermietet sind, stellt die Vermietung an Nextbike die erste Vermietung von den aktuell im Bau befindlichen Erweiterungsflächen dar. Denn damit den Bestandsmietern sowie weiteren Unternehmen auch zukünftig Flächen auf dem Gelände angeboten werden können, erweitert der Eigentümer das Areal in der Vitalisstraße 180 aktuell um 17.400 m² neuer Mietfläche [wir berichteten], die ab Oktober 2021 bezugsfertig sein sollen. Bisher sind im CityPark bereits 25.000 m² Gewerbefläche fertiggestellt, die langfristig insgesamt auf 55.000 m² erweitert werden sollen. Nach der aktuellen Bauphase werden somit 42.000 m³ zur Verfügung stehen.