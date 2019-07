Doppelspitze bei Angermann Valuation

Stefan Gunkel

Gabriele Dose und Stefan Gunkel bilden künftig die Doppelspitze der Angermann Valuation & Advisory GmbH Chartered Surveyors. Eines der Ziele der Doppelspitze ist, das Expansionspotenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Hierzu gehört, neben dem Hauptsitz in Hamburg, einen weiteren Standort in Frankfurt zu eröffnen, um die Mitte und den Süden der Bundesrepublik noch besser abzudecken. „Angermann Valuation soll auch zukünftig marktnah und unabhängig sein. Wir möchten uns eindeutig in der Form positionieren, dass man auf der einen Seite neue Technologien übernimmt und diese weiterentwickelt und auf der anderen Seite Werte wie Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Integrität für die das Unternehmen steht fortführt“, erklärt Stefan Gunkel.

Gunkel war zuvor unter anderem lange Jahre bei CBRE in verschiedenen Funktionen in Frankfurt tätig. Der Immobilienökonom und Diplom-Betriebswirt ist Chartered Surveyor (MRICS), öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, Beleihungswertgutachter CIS HypZert (F), RICS Registered Valuer sowie Recognised European Valuer (REV), so dass er umfassend für nationale und internationale Bewertungsgutachten für die unterschiedlichsten Auftraggeber und Anlässe qualifiziert ist. Gabriele Dose ist Diplom-Kauffrau und ebenfalls für finanzwirtschaftliche Zwecke (CIS HypZert (F) zertifiziert.