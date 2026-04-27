Doppel-Eröffnung: Motel One und The Cloud One eröffnen Hotels in Frankfurt

Die Motel One Group hat in Frankfurt zwei Hotels parallel eröffnet und rund 300 Gäste zur gemeinsamen Einweihung eingeladen. Während das Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof das fünfte Haus der Marke in der Mainmetropole ist, markiert das The Cloud One Frankfurt-Metropolitan den Markteintritt des Lifestyle-Konzepts in der Stadt. Beide Häuser wurden mit einem umfangreichen Eventprogramm vorgestellt.

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