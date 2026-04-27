Offizielle Eröffnung
Doppel-Eröffnung: Motel One und The Cloud One eröffnen Hotels in Frankfurt
Die Motel One Group hat in Frankfurt zwei Hotels parallel eröffnet und rund 300 Gäste zur gemeinsamen Einweihung eingeladen. Während das Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof das fünfte Haus der Marke in der Mainmetropole ist, markiert das The Cloud One Frankfurt-Metropolitan den Markteintritt des Lifestyle-Konzepts in der Stadt. Beide Häuser wurden mit einem umfangreichen Eventprogramm vorgestellt.
Rund 300 geladene Gäste folgten vergangenen Donnerstag der Einladung der Motel One Group um das abgeschlossen ReDesign der beiden ehemaligen Flemings Hotels zu feiern. Das Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof ist das fünfte Haus in der Mainmetropole, während das The Cloud One Frankfurt-Metropolitan das erste Haus der neuen Lifestyle-Marke der Gruppe ist und somit Premiere in der Stadt feiert.
Nach den offiziellen Ansprachen der beiden Geschäftsführer und der Hotelmanager öffneten sich beide Häuser für die Gäste – als Orte zum Entdecken, Netzwerken und Erleben. Die Veranstaltung machte die jeweiligen Konzepte unmittelbar zugänglich. Während im Motel One geführte Hausrundgänge im Fokus standen, die Einblicke in das Design- und Raumkonzept ermöglichten, lud The Cloud One die Gäste parallel dazu ein, seine Showrooms individuell zu erkunden.
Ergänzt wurde das Angebot durch thematisch inszenierte Eventräume: von Casino-Atmosphäre bis hin zu kreativen Stationen wie dem individuellen Bedrucken von Jutebeuteln entstand ein abwechslungsreiches Programm mit hohem Interaktionsfaktor. DJ-Sets und Live-Performances begleiteten den Abend und sorgten für einen fließenden Übergang zwischen Networking und Veranstaltung. In Anwesenheit der Künstler André Schulz und Paula Osorio Pineda konnten auch die individuell gestalteten Kunstwerke beider Häuser eingehend betrachtet werden.