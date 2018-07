Doosan Industrial Vehicle mietet Hallen- und Büroflächen in Mülheim Speldorf

Die Doosan Industrial Vehicle Europe NV, begleitet von Brockhoff Office, bezieht ab dem 01.09.2018 neue Hallen- und Büroräumlichkeiten auf der Timmerhellstraße 35 in Mülheim Speldorf. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Hersteller von Gabelstaplern und Flurförderzeugen. In Mülheim an der Ruhr entsteht die neue Deutschlandzentrale mit angeschlossener Verwaltung, welcher die Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen soll. Eigentümer der Liegenschaft ist ein Privatinvestor.

.