Domus-Deutschland-Fonds kauft in Stuttgart

Die Deka Immobilien GmbH hat das Bürogebäude Skyline Office in Stuttgart für ihren Immobilien-Spezialfonds Domus-Deutschland-Fonds erworben, der damit den Standort Stuttgart und die Assetklasse Büro stärkt. Die Immobilie ist Bestandteil der Entwicklung Skyline in der Stresemannstraße 92, die aus dem Bürogebäude Skyline Office und dem 75 Meter hohen Apartmenthaus Skyline Living besteht und sich in der Nähe des Pragsattels befindet. Verkäufer der Immobilie ist die Bülow AG.

Das sechsgeschossige Skyline Office umfasst mehr als 10.000 m² vermietbare Fläche sowie 195 Parkplätze in einer Tiefgarage. Die Flächen sind langfristig und nahezu vollständig an die Daimler Financial Services AG vermietet, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Daimler AG. Das Objekt wurde Ende November 2016 fertig gestellt und soll mit dem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen DGNB Gold zertifiziert werden.



Der Domus-Deutschland-Fonds wurde im Sommer 2013 aufgelegt und kaufte als erstes Fondsobjekt das Bürogebäude Rheinwerk 2 im Bonner Bogen [Neuer Deka-Fonds Domus Deutschland erwirbt erstes Bestandsobjekt]. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Im Ankaufprofil liegen Objekte mit einem Einzelvolumen zwischen 20 und 70 Mio. Euro in deutschen A- und B-Städten. Die Nutzungsartendiversifikation sieht neben einem Büroanteil von bis zu 60 Prozent auch die Nutzungsarten Handel, Logistik und Hotel vor. Zuletzt kaufte der Domus-Deutschland-Fonds das Still-Logistikzentrum in Hamburg-Billbrook und erwarb damit sein insgesamt zweites Logistikobjekt [Deka-Domus-Fonds kauft Still-Logistikzentrum von der ECE]. Mit dem aktuellen Ankauf des nachhaltigen Büroneubaus Skyline Office erweitert das Fondsmanagement des Fonds die regionale Allokation um den Standort Stuttgart und stärkt die Nutzungsart Büro.