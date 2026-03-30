Teilfertigstellung in 2027
Domlage im Wandel: Goldschmied Carré erreicht nächsten Bau-Meilenstein
Direkt am Kölner Dom nimmt das Goldschmied Carré sichtbar Form an: HanseMerkur Grundvermögen und Bauwens haben Richtfest für den Neubaukomplex gefeiert. Auf dem Areal entstehen Büros, Hotel, Einzelhandel und Gastronomie. Erste Fertigstellungen sind für 2027 geplant.
In prominenter Lage am Roncalliplatz in Köln ist ein weiterer Schritt für das Goldschmied Carré erreicht: Die HanseMerkur Grundvermögen (HMG) hat zusammen mit ihrem Projektentwicklungspartner Bauwens am 27. März Richtfest für das Goldschmied Carré am Kölner Dom gefeiert. Zu den rund 100 geladenen Gästen zählten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, darunter auch die Bürgermeisterin Karadag der Stadt Köln, sowie zahlreiche Projektbeteiligte.
Auf dem rund 3.200 m² großen Grundstück entstehen ein gemischt genutzter Komplex mit Büroflächen, Einzelhandel, Gastronomie sowie ein Hotel mit mehr als 90 Zimmern und Tiefgarage. Bauwens verantwortet sowohl die Projektentwicklung als auch die Umsetzung des ersten Bauabschnitts.
Torsten Burmester, Oberbürgermeister der Stadt Köln, stellte vorab fest: „Mit dem Goldschmied-Carré entsteht an einem der prominentesten Orte unserer Stadt ein Projekt, das hochwertige Architektur, moderne Nutzungen und eine städtebauliche Aufwertung miteinander verbindet. Solche Investitionen stärken die Attraktivität der Kölner Innenstadt und zeigen, wie sich historische Umgebung und zeitgemäße Stadtentwicklung sinnvoll ergänzen können.“
Das Areal war zuvor ungenutzt und wurde 2024 erworben, um es neu zu entwickeln. Nach Angaben der Projektbeteiligten ist ein Großteil der Büroflächen bereits vor Fertigstellung vermietet. Die ersten Gebäudeteile sollen 2027 abgeschlossen werden.
„Dieses Neubauprojekt in einer der attraktivsten Innenstadtlagen stößt auf hohes Interesse – ein großer Teil der Büroflächen ist bereits vermietet. Ein modernes Hotel mit einem rein digitalen Konzept wird ebenfalls fester Bestandteil des neuen Quartiers sein. Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten planmäßig voranschreiten und wir dieses besondere Projekt perspektivisch in unseren Bestand und unser Asset Management übernehmen“, sagt Malte Andes, stv. Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen AG.
Mit dem Vorhaben soll die Innenstadtlage am Dom städtebaulich aufgewertet und um moderne Nutzungen ergänzt werden. Das Projekt gilt als Baustein zur Weiterentwicklung des Umfelds in einer der meistfrequentierten Lagen Kölns.