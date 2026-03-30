Domlage im Wandel: Goldschmied Carré erreicht nächsten Bau-Meilenstein

Direkt am Kölner Dom nimmt das Goldschmied Carré sichtbar Form an: HanseMerkur Grundvermögen und Bauwens haben Richtfest für den Neubaukomplex gefeiert. Auf dem Areal entstehen Büros, Hotel, Einzelhandel und Gastronomie. Erste Fertigstellungen sind für 2027 geplant.

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