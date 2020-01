Dominik Maurer wieder bei Savills an Bord

Dominik Maurer

Dominik Maurer (32) kehrt zurück zu Savills nach Stuttgart: Seit dem 01. Januar 2020 unterstützt er die Stuttgarter Niederlassung rund um Niederlassungsleiter Dr. Frank Urfer und leitet in der Aufgabe als Teamleader das Investment-Team in der Hauptstadt Baden-Württembergs leiten.

„Bei der Weiterentwicklung eines Standortes ist es immer wichtig, auf Persönlichkeiten setzen zu können, die optimal zum Unternehmen passen und auf deren ausgeprägtes Knowhow man bauen kann. Wir freuen uns, mit Dominik Maurer ein bekanntes Gesicht sowie Experten, der sich sowohl mit dem lokalen Markt als auch mit den internen Abläufen vor Ort auskennt, zurück in unserem Team zu begrüßen“, erläutert Dr. Frank Urfer, Head of Stuttgart Office bei Savills.



Der gebürtige Münchener absolvierte 2010 seinen B.A. in Real Estate und sammelte daraufhin erste Berufserfahrungen als Analyst bei Patron Capital und Hines. Im Oktober 2014 kam Maurer als Senior Consultant Investment zu Savills nach München. Anschließend unterstützte er bis Anfang 2019 als Associate Director das Stuttgarter Team, bevor er zum Fonds- und Asset-Manager Verifort Capital Group wechselte. Hier war Maurer als Senior Acquisition & Sales Manager tätig.



„Nachdem es mich für kurze Zeit nach Tübingen verschlagen hat und ich den Investmentmarkt aus einer anderen Perspektive gesehen habe, eröffnen sich mir in meiner neuen Rolle bei Savills neue Möglichkeiten. Ich bin gespannt auf die kommenden Herausforderungen und Aufgaben, die mich erwarten und die ich gemeinsam mit einem mir bekannten, eingespielten Team angehen werde“, erklärt Maurer.