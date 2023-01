Dominik Maurer übernimmt Leitung bei BNPPRE Stuttgart

Dominik Maurer

Dominik Maurer (35) übernimmt als Regional Director die Leitung der Stuttgarter Niederlassung von BNP Paribas Real Estate. Gemeinsam mit seinem Team wird er die Immobilien-Aktivitäten in allen Assetklassen in Baden-Württemberg weiter vorantreiben und neue Marktpotenziale erschließen. Maurer folgt auf Philipp Benseler, Managing Director, der die Position interimistisch übernommen hat.

Der Immobilienökonom startete 2021 als Abteilungsleiter des regionalen Investment-Teams von BNPPRE in Stuttgart und hat seitdem maßgeblich zum Ausbau der Investment-Aktivitäten in der Metropolregion beigetragen. Maurer verfügt über knapp 15 Jahre Erfahrung im An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien in Süddeutschland und betreute des Weiteren auch internationale Mandate. Vor seinem Einstieg im Unternehmen war er im Stuttgarter Investment-Team bei Savills tätig – zuletzt als Director und Teamlead. Weitere Stationen seiner Karriere waren Patron Capital, Hines Immobilien sowie die Verifort Capital Group.