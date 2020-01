CBRE ernennt Dominik Hohenleitner zum Head of Transaction Services

Dominik Hohenleitner verantwortet seit dem 1. Januar als Head of Transaction Services das fünfköpfige zentrale Investment Team von CBRE. Er und seine Mitarbeiter begleiten zusammen mit den verschiedenen lokalen Investment Teams aktiv größere Transaktionen von der Akquisition bis zum Abschluss.

Dominik Hohenleitner ist seit Anfang 2018 bei dem Immobiliendienstleister und war zuvor über 5 Jahre bei JLL im Investment-Bereich beschäftigt. Um die Bedeutung der zentralen Struktur zu unterstreichen, berichtet Hohenleitner anders als seine Vorgänger direkt an Fabian Klein, Head of Capital Markets Germany bei CBRE. Manuel Backfisch, bislang in der Funktion als Teamleader Transaction Services tätig, verlässt CBRE auf eigenen Wunsch.