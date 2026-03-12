Dominic Knower wird Team Lead Transaction Management Germany bei C&W

Cushman & Wakefield baut sein Transaction-Management-Team in Deutschland weiter aus und gewinnt mit Dominic Knower einen erfahrenen Spezialisten für professionell gesteuerte Transaktionsprozesse. Zum 1. April 2026 übernimmt Dominic Knower die neue Position des Team Lead Transaction Management Germany. Er wird vom Standort Frankfurt aus tätig sein und direkt an Simon Jeschioro, Head of Capital Markets & Investment Advisory Germany, berichten.

Dominic Knower kommt von Knight Frank, wo er zuletzt als Associate Director im Capital Markets - Team fungiert hat. Seine vorherige Station bei BNP Paribas Real Estate umfasste knapp vier Jahre im Investment Consulting, in denen er institutionelle An- und Verkaufsprozesse begleitete und Markt- sowie Portfolioanalysen verantwortete. Weitere Erfahrung sammelte er als Consultant im Bereich Capital Markets Transactions bei JLL. Den Einstieg in die Branche fand er im Private-Equity-Umfeld bei Cerberus Capital Management.



Mit diesem Hintergrund bringt Knower ein breites Verständnis für Transaktionsprozesse, Kapitalmarktanforderungen und die Steuerung institutioneller Mandate mit. In seiner neuen Rolle wird er das Transaction-Management-Team weiterentwickeln und die Prozesse weiter professionalisieren. Damit werden die Kundenberater des Capital Markets Teams einen noch stärkeren Fokus auf Kunden und Beratungsleistungen haben.



„Dominic Knower verbindet fundierte Marktkenntnis mit hoher Transaktionssicherheit. Er kennt die Mechanik komplexer Deals und versteht es, Mandate professionell vor- und aufzubereiten. Mit ihm gewinnen wir eine Persönlichkeit, die unser Transaction Management fachlich weiter schärfen und die Marktpräsenz von Cushman & Wakefield im Investmentgeschäft insgesamt stärken wird“, kommentiert Simon Jeschioro, Head of Capital Markets & Investment Advisory Germany.

