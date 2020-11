Domicil verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Bocholt

Der Investment- und Asset-Manager Domicil Real Estate AG hat ein 50 Wohneinheiten und 50 Stellplätze umfassendes Wohn- und Geschäftshaus in Bocholt an einen Immobilienbestandshalter verkauft. Das 2003 erbaute Haus verfügt über 3.800 m² Wohn- und rund 1.900 m² Gewerbefläche und ist voll vermietet. Die Gewerbeflächen sind überwiegend an die Netto Marken Discount AG vermietet.

.

„Die langfristige Vermietung der Gewerbefläche an Netto wirkt sich auch positiv auf den Mikrostandort Bocholt-West und die Nahversorgungsqualität der Mieter aus. Wir konnten zudem zusammen mit der Stadt Bocholt eine B-Planänderung erarbeiten, die eine Erweiterung der Handelsflächen von Netto erlaubt und mit einer langfristigen Mietvertragsverlängerung einhergeht. Wir haben damit unser Ziel erreicht, das Objekt durch eine Stabilisierung der Versorgungssituation aufzuwerten, nun geben wir es an einen etablierten Bestandshalter weiter“, erklärt Andre Schmöller, CIO der Domicil Real Estate AG.



Das Wohnobjekt in der Wiesenstraße in Bocholt-West ist über eine fußläufig erreichbare Haltestelle gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Das Bocholter Zentrum lässt sich mit dem Pkw in weniger als zehn Minuten erreichen.



Die Domicil wurde bei der Transaktion von Heuking Kühn Lüer Wojtek rechtlich beraten. Colliers International war vermittelnd tätig.