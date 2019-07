Domicil verkauft Bremer Wohnportfolio

Domicil Real Estate Group hat ein Wohnportfolio mit sechs Objekten an drei Standorten in der Bremer Metropolregion im Rahmen eines Asset-Deals verkauft. Die Objekte wurden zwischen 1984 und 2000 erbaut und liegen in den Vororten Syke, Weyhe und Stuhr. Insgesamt umfasst das Portfolio 88 Wohneinheiten mit 6.019 m² Mietfläche sowie 113 Stellplätze, davon 31 in der Tiefgarage. Die Objekte gingen 2017 als Teil des „Alpha & Beta Portfolios“ in den Besitz der Domicil über. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die drei Standorte sind gut an den Flughafen Bremen und den ÖPNV angebunden. Das Stadtzentrum Bremen lässt sich mit dem Auto in circa 30 Minuten erreichen. Mit der Regionalbahn lässt sich der Hauptbahnhof Bremen von allen Standorten ebenfalls in unter 30 Minuten erreichen.



„Die drei Städte im Speckgürtel Bremens zeichnen sich allesamt durch eine gute Anbindung an die Stadt Bremen und eine grüne und ruhige Wohnlage aus. Das macht die Lagen vor allem bei Familien und Senioren sehr beliebt“, erklärt Andre Schmöller, Geschäftsführer der Domicil Real Estate Group. „Der Verkauf der Wohneinheiten erfolgt aus strategischen Gründen zur Bereinigung des Alpha & Beta Portfolios. Wir reduzieren damit den Managementaufwand, der mit einer Verwaltung kleinerer und eher peripher gelegener Objekte an drei verschiedenen Standorten einhergeht.“