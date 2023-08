Domicil stellt Vorstand neu auf

Khaled Kaissar, Gründer und CEO der Domicil Real Estate AG, scheidet auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31.07.2023 aus dem Vorstand der Domicil Real Estate AG aus. Klaus Schmitt, bis 31.07.2023 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, übernimmt interimsweise die Funktion als CEO. Daniel Preis, Chief Sales Officer (CSO), wird Co-CEO.

