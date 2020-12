Domicil sichert sich Mega-Mikroapartment-Portfolio für 252 Mio. Euro

Domicil Real Estate AG hat einen der größten Ankäufe im Segment Mikroapartments in Deutschland klargemacht. Für die dänische Pensionskasse PFA und den eigenen Bestand kauft das Münchener Unternehmen ein Portfolio mit insgesamt 13 Objekten und einem Bruttoinvestitionsvolumen von über 252 Mio. Euro an. Zwölf Objekte gehen in den von dem Asset- und Portfolio-Manager betreuten PFA-Bestand an deutschen Immobilien über, ein Wohnhaus in Frankfurt kauft Domicil auf das eigene Buch. Verkäufer der 1.480 Wohneinheiten mit einer Mietfläche von 42.000 m² sowie 426 Pkw-Stellplätzen ist ein Fonds der AviaRent Invest AG. Der Ankauf stellt das erste Investment der PFA im Bereich der Mikroapartments dar. In Deutschland ist die Domicil Real Estate AG als Asset- und Portfoliomanager für die PFA tätig.

