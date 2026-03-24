Domicil reicht Wohnportfolio mit 10.300 m² in Leipzig an GRK weiter

Die Domicil Real Estate AG hat im Rahmen eines Asset- und Portfolio-Management-Mandats ein Portfolio mit 142 Einheiten an die GRK Gruppe verkauft. Das Portfolio umfasst rund 10.322 m² Wohnfläche sowie 180 Tiefgaragenstellplätze und ist nahezu vollständig vermietet. Ein Teil der Transaktion ist die Wohnanlage „Kastanienhof“ mit 64 Einheiten.

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„Mit dem Ankauf ergänzen und stärken wir unser Bestandsportfolio in zwei sehr attraktiven Leipziger Wohnlagen. Insbesondere die Nähe zur Südvorstadt und zum Völkerschlachtdenkmal macht die Standorte langfristig interessant“, sagt Peter Wolf, Geschäftsführer der GRK Gruppe.



Das Unternehmen bewertet den Erwerb der Wohnanlage „Kastanienhof“ in der Schenkendorfstraße als strategisch wertvolle Ergänzung ihres Bestandsportfolios. Mit dem Ankauf der aus drei Wohnhäusern bestehenden Anlage sichert sich das Unternehmen insgesamt 64 Wohneinheiten sowie 82 Tiefgaragenstellplätze. Die vermietbare Gesamtfläche beläuft sich auf rund 4.960 m².



Die erworbenen Immobilien wurden Mitte der 1990er Jahre errichtet und verfügen über großzügige Außenanlagen mit Kinderspielplätzen. Der Vermietungsstand liegt derzeit bei nahezu 100 Prozent. Zum Bestand gehören zudem Tiefgaragenstellplätze, die den Mietern zur Verfügung stehen. Die Transaktion wurde von CBRE begleitet.



Mit der Transaktion setzt die GRK Gruppe ihre Strategie der Fokussierung auf Top-Lagen in Leipzig fort. Der Wohn- und Wirtschaftsstandort Leipzig spielt für das Unternehmen seit den frühen 1990er-Jahren eine zentrale Rolle. Neben dem Ausbau des Bestandsportfolios entwickelt die GRK Gruppe auch Neubauprojekte. Zu den jüngsten Vorhaben zählen „Das Ebert“ in der Friedrich-Ebert-Straße mit 125 Wohneinheiten [wir berichteten] sowie das „Quartier Lindenau“ mit 46 Wohnungen [wir berichteten]. Im Rahmen der dort im vergangenen Jahr gestarteten Bauarbeiten wird zudem eine denkmalgeschützte Immobilie mit neun Einheiten revitalisiert.