Domicil Real Estate verkauft in Düsseldorf und Leonberg

Die Domicil Real Estate Group hat zwei weitere Transaktionen abgeschlossen. Der Investmentmanager hat ein Mehrfamilienhaus mit 57 Wohneinheiten an die d.i.i. Fondsgesellschaft sowie ein Wohn- und Geschäftshaus in Leonberg an einen Privatinvestor veräußert. Erst kürzlich hatte die d.i.i. bereits ein Wohnungspaket von Domicil in Köln übernommen [wir berichteten].

.

57 Wohneinheiten in Düsseldorf-Rath

In Düsseldorf-Rath wechselt ein Mehrfamilienhaus mit 57 Wohneinheiten und 56 Tiefgaragenstellplätzen in den Bestand eines von der d.i.i. Gruppe verwalteten Spezial-AIFs. Die 2006 erbaute Immobilie hat eine Gesamtfläche von 4.337 m² und ist voll vermietet.



„Mit der d.i.i. konnten wir nach dem Verkauf eines Mehrfamilienhauses in Köln nun erneut eines unserer Bestandsobjekte in gute Hände übergeben“, erklärt Andre Schmöller, CIO der Domicil Real Estate AG. „Neben unserem klassischen Geschäft des Erwerbs und der Weiterveräußerung größerer Wohnungsbestände halten wir auch immer Ausschau nach interessanten anderweitigen Opportunitäten, wie etwa in diesem Fall mit kurz- bis mittelfristig auslaufender öffentlicher Förderung.“



Privatinvestor kauft in Leonberg

In Leonberg verkaufte der Investmentmanager zudem ein kleineres Wohn- und Geschäftshaus an einen Privatinvestor. Die im Jahr 2011 erbaute Immobilie liegt in der Heinrich-Längerer-Straße 4-6 und verfügt über eine Gesamtmietfläche von gut 700 m². Die Fläche teilt sich in fünf Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten auf und steht aktuell komplett zur Vermietung zur Verfügung.



Begleitet wurden beide Transaktionen von BNP Paribas Real Estate.