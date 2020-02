Domicil trennt sich von Münchner Gewerbeimmobilie

Domicil Real Estate AG hat eine Büroimmobilie mit einer Gesamtfläche von 733 m² an einen Unternehmer zur Selbstnutzung verkauft. Der Kaufpreis für das 1998 erbaute Objekt liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

.

Bis vor Kurzem beherbergte die Gewerbeimmobilie die Domicil Property Management GmbH, die künftig in der neuen Zentrale der Domicil in der Barer Straße 7 ansässig ist.



„Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in München-Neuhausen ist seit Jahren ungebrochen hoch. Daher war ein Verkauf nach unserem Auszug aus den Räumlichkeiten attraktiv“, erklärt Andre Schmöller, Chief Investment Officer der Domicil.