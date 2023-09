Domicil managt erstes Bestandsportfolio von ZAR

ZAR hat die Domicil Real Estate Group mit dem Asset Management seines ersten Bestandsportfolios beauftragt. Das Portfolio umfasst 300 Wohneinheiten und liegt in Remscheid [wir berichteten].

.

Die Domicil Real Estate AG hat das Asset-Management-Mandat über 300 Wohneinheiten von der ZAR Real Estate Holding erhalten. Gegenstand der Vereinbarung ist ein kaufmännisches und technisches Asset Management. Geplant ist die Reduzierung des Leerstands. Darüber hinaus soll durch die Umsetzung selektiver ESG- und Sanierungs-Maßnahmen eine Wertsteigerung und Revitalisierung der Bestandsimmobilien herbeigeführt werden.



„Die Wohnungen in Remscheid wurden in den Jahren zwischen 1950 und 1970 erbaut und könnten durch umfangreiche Modernisierungen deutlich aufgewertet werden“, erklärt Andreas Friedrich, Managing Director der Domicil Real Estate AG. „Eines unserer Ziele ist es, das Portfolio auf einen guten ESG-Standard zu bringen, vor allem die Energieeffizienz und die Wohnqualität soll verbessert werden.“



„Wir wollen im Bereich Asset-Management für Dritte weiterwachsen. Neben unserem Mandat für die dänische Pensionskasse PFA konnten wir mit der ZAR Real Estate ein weiteres renommiertes Unternehmen von unserem Dienstleistungsportfolio überzeugen“, erklärt Klaus Schmitt, Vorstandsvorsitzender der Domicil.



Mit dem neuen Mandat hat die Domicil nun insgesamt 2,2 Milliarden Euro Assets under Management. Darunter fallen sowohl der Eigenbestand, Beteiligungen, als auch die Verwaltungsmandate für Dritte.