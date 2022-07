Domicil kauft Wohnobjekt im brandenburgischen Werder

Die Domicil Real Estate AG treibt ihr Privatisierungsgeschäft weiter voran und erwirbt nach zwei Mehrfamilienhäusern in Paderborn [wir berichteten] nun ein weiteres in Werder (Havel). Das im Rahmen eines Asset Deals akquirierte Gebäude umfasst insgesamt rund 2.137 m² Wohnfläche mit 28 Wohneinheiten und 28 Pkw-Stellplätzen.

