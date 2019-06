Domicil kauft neun Wohnobjekte in Regensburg

Die Domicil Real Estate Group hat eine aus neun Einzelobjekten bestehende Wohnanlage in Regensburg angekauft. Die Anlage wurde in den Jahren 1954 bis 1955 erbaut und umfasst 144 voll vermietete Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von circa 8.120 m², 26 Pkw-Stellplätze sowie eine Gewerbeeinheit. Die Transaktion der Wohnanlage im Regensburger Ostenviertel fand im Rahmen eines Asset-Deals statt.

.