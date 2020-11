Domicil kauft 266 Wohneinheiten in Koblenz-Karthause an

Der Investment- und Asset-Manager Domicil Real Estate AG hat eine Wohnanlage mit 266 Wohneinheiten im Koblenzer Stadtteil Karthause erworben. Die 1974 erbauten Mehrfamilienhäuser umfassen eine Gesamtfläche von 21.370 m² und 266 Tiefgaragenstellplätze. Die Liegenschaften sind vollvermietet.

