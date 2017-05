Domagkpark München gewinnt den ULI Germany Award for Excellence 2017

Domagkpark: Ansicht Westen

Die Entscheidung der Jury ist gefallen: Der ULI Germany Award for Excellence 2017 wird an den Domagkpark in München verliehen. Durch erfolgreiche Zusammenarbeit von Genossenschaften, Baugemeinschaften, Projektentwicklern und der Stadt München ist aus der ehemaligen Kaserne und späteren Künstlerkolonie attraktiver und in München dringend benötigter Wohnraum entstanden. Durch 50% öffentlich geförderten Wohnungsbau und die Initiativen zum Erhalt der Künstlerkolonie, zeigt sich das neue Quartier weltoffen und in einer einzigartigen sozialen Mischung.

Die Preisverleihung fand im Rahmen des Empfanges am Vorabend des ULI Urban Leader Summit in Frankfurt am Main statt. Nach Auffassung der Jury kann das Quartier „Domagkpark“ auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne auf zahlreichen Ebenen überzeugen – insbesondere durch innovative Planungsaspekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Energieeinsparung, durch die Einbindung von Gender Mainstreaming sowie durch die Schaffung von Räumen zur sozialen Vernetzung. Im Besonderen wurde bei dem neuen Quartier auf das Zusammenspiel der einzelnen Handlungsfelder geachtet, um sinnvolle Synergien zu nutzen, beginnend bei der Aufstellung des Bebauungsplanes über spezielle Qualitätsansprüche im Rahmen der Grundstücksvergaben bis hin zu gezielten Steuerungsmaßnahmen bei der Umsetzung der Baumaßnahmen. Eine tragende Rolle spielt dabei, dass sich die Grundstückseigentümer zu einem Konsortium zusammengeschlossen haben und so ihre Interessen koordinieren können. Insbesondere die Baugenossenschaften, denen größere Teile des Gebietes zur Entwicklung gegeben wurden, tragen wesentlich zur innovativen Architektur und zu einem breiten Angebot an besonderen Wohnkonzepten bei. Das innovative Stadtquartier im Münchner Norden ist mittlerweile kurz vor der Fertigstellung.



„Das Münchner Stadtentwicklungsvorhaben Domagkpark ist ein herausragendes Beispiel realisierungsorientierter Stadtplanung in dem öffentliche Belange und überzeugende private Beiträge der Bauherren und verschiedener Nutzergruppen miteinander verschmelzen", kommentiert Juryvorsitzender Prof. Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführung der HafenCity Hamburg.