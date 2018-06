Dolphin Trust erwirbt Schloss „Dwasieden“

Die Dolphin Trust GmbH mit Sitz in Langenhagen saniert mit einem Investitionsvolumen von 180 Mio. Euro das Schloss Dwasieden in Sassnitz, Mecklenburg-Vorpommern. Auf dem 835.000 m² großen Grundstück plant das Unternehmen Ferienwohnungen, Gebäude für Freizeitaktivitäten und Ladengeschäfte mit einer Nutzfläche von ca. 325.000 m². Das historische Objekt gehörte ursprünglich zum Königreich Lancken-Jasmund und ist das einzige in Norddeutschland, das aus massivem Sandstein errichtet wurde. Große Teile des Gebäudes sind zerstört, sollen aber im Zuge der Sanierung rekonstruiert werden.

