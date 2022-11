Dolby Germany bezieht Tucher Offices

Die deutsche Niederlassung des US-Unternehmens Dolby bezieht Ende 2023 einen Neubau am Campus Marienberg in Nürnberg. Vermieter ist die Dr. Lorenz Tucher’sche Stiftung. Bei der Anpassung der Fläche stellte sich die Stiftung den hohen Anforderungen des Mieters für audiovisuelle Technologien. Auf 2.800 m² realisiert man sowohl Büroräume als auch sensible Akustiklabore, die erhebliche bauliche Anpassungen notwendig machten. Die Flächen an der Marienbergstraße 98 sind im November 2023 bezugsfertig. Vermittelt wurde der Mietvertrag von Küspert & Küspert.

