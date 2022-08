DoDo-Schmuck jetzt in Berlin-Mitte

Die Schmuckmarke DoDo hat ihren dritten Store in Deutschland eröffnet. Bereits seit Juni 2022 sind die Kreationen des Labels an der Rosenthaler Straße 32 in Berlin-Mitte zu finden. Vormieter am Standort war das Katjes Café. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Nach München und Düsseldorf ist der neue Store in Berlin der dritte in Deutschland. Das gut sichtbare Ladenlokal in der Nähe des Hackeschen Markts, direkt gegenüber der Neuen Schönhauser Straße, bietet 50 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche. Demnächst wird ein weiterer Store in Hamburg eröffnet, der erst kürzlich von Lührmann vermittelt wurde.