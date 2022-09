DoDo eröffnet Store in Hamburg

Die italienische Schmuckmarke DoDo eröffnet ihren vierten Store in Deutschland: Am Neuen Wall 50 in Hamburg werden die trendigen und nachhaltigen Kreationen des Labels zukünftig zu erwerben sein. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Die Eigentümer wurden dabei durch Miehlmann.Hertz vertreten. Nach München, Berlin und Düsseldorf ist der neue Store in Hamburg der vierte in ganz Deutschland. Den Berliner Store hatte Lührmann erst kürzlich vermitteln können [wir berichteten]. Das neu vermietete Ladenlokal an Hamburgs Luxusmeile bietet 58 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche. Am Neuen Wall trifft DoDo auf ein internationales Publikum.

.