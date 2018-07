DocuWare mietet komplette Büroflächen am Kleinen Stachus in Germering

Visualisierung des Kleinen Stachus

© Ehret+Klein

Bereits zum Baubeginn des Büro- und Geschäftshauses am Kleinen Stachus in Germering ist der Ankermieter im Boot: DocuWare. Am 25.06.2018 unterzeichneten DocuWare-Geschäftsführer Jürgen Biffar und Stefan Klein, Geschäftsführer der Kleiner Stachus Germering Projektgesellschaft mbH, den Mietvertrag über ca. 4.600 m² Büro- und Nebenflächen (BGF), verteilt vom 1. bis 4. Oberge-schoss. Neben klassischen Tiefgaragen- und Außenstellplätzen sind Elektro-Ladestationen sowie eine großzügige Terrasse im ersten Obergeschoss mit Platz für Mitarbeiter und Trainingsteilnehmer geplant.

.

Das Nutzungs- und Planungskonzept für das gemischt genutzte Büro- und Geschäftsgebäude stammt von Projektentwickler Ehret+Klein aus Starnberg. Neben den voll vermieteten Büroflächen runden ein Einzelhandel und eine Kindertagesstätte im Erdgeschoss den Nutzungsmix ab.



Im Frühjahr 2020 soll das moderne Büro mit knapp 300 Arbeitsplätzen bezogen werden. Jürgen Biffar begrüßt den Abschluss: „Als stark wachsendes Unternehmen können wir unseren Mitarbeitern auch in Zukunft ein optimales Arbeitsumfeld am Stammsitz in Germering bieten. Die neue DocuWare Zentrale wird repräsentativ gestaltet, mit moderner Gebäudetechnik und natürlich allen Einrichtungen für unser umfassendes Sport- und Gesundheitsprogramm ausgestattet.“