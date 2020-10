Die Docboom GmbH ist neuer Mieter in Berlins City West. Im ehemaligen Charlottenburger Shop des Chelsea Farmers Club in der Schlüterstraße 49 mietet das Medical Beauty Unternehmen eine Ladenfläche. Vermittelnd tätig war das Retail Services-Team von Engel & Völkers Commercial Berlin. Die neue Praxis eröffnet am 5. Oktober 2020.…

[…]