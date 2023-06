DOC: FC Remscheid wehrt sich gegen Abriss von Röntgen-Stadion

Das neue Designer-Outlet-Center (DOC) des Investors Phillip Dommermuth soll auf der Fläche des Kirmes- und Jahnplatzes sowie auf dem Gelände des Röntgenstadions errichtet werden. Dagegen wehrt sich der in der Stadt ansässige Fußballverein FC Remscheid.

In einer Stellungnahme stellt der Verein klar, dass er seit rund zwei Jahren für den Erhalt des Röntgen-Stadions kämpft. Gleichzeitig finde man es schade, dass man sich überhaupt nicht mehr mit dem Stadion beschäftigt. Statt des Abrisses des Stadions schlägt der Verein vor, das geplante Outlet Center und die Sportanlage zu verbinden. Der Verein betont, dass er sich nicht grundsätzlich gegen das Outlet stellt, sich aber für den Erhalt eines kleinen und modernen Röntgen-Stadions einsetzt.



Die Stadt möchte allerdings, dass der Verein ins Stadion Reinshagen wechselt. Nach Informationen des Remscheider General Anzeigers (RGA) wurde die Spielstätte für rund 2,2 Millionen Euro saniert und kürzlich wiedereröffnet. Der FC Remscheid möchte dennoch nicht dahin. Der Vorschlag des Vereins das Stadion ins geplante Outlet Center zu integrieren, stießen indes bei Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) auf Ablehnung.



Das Stadion in Reinshagen ist nicht für höhere Ligen geeignet, berichten die Vereinschefs Ralf Niemeyer und Thorsten Greuling gegenüber dem RGA. Man wolle aufsteigen und zudem sei es nicht die Heimat des Fußballvereins. Ein anderer Vorschlag des Clubs: Wenn man das Stadion nicht in das Outlet Center integrieren möchte, wünschen sich die FCR-Chefs eine neue Spielstätte in Lennep oder Lüttringhausen.



Die Pläne für das neue Outlet Center in Remscheid stehen kurz vor der Abstimmung der Ratsfraktionen der Stadt. Am 19. Juni entscheidet der Rat der Stadt über das sogenannte DOC des Investors Philipp Dommermuth.[wir berichteten]



Der Investor aus Montabaur möchte in Lennep ein neues Gebäude mit einer Fußgängerzone schaffen. In den einzelnen Shops sollen Textilwaren zum Outlet Preis angeboten werden. Außerdem plant Dommermuth mit dem DOC ein gastronomisches Angebot für Besucher zu schaffen. Für rund 15 Millionen Euro soll das neue Gebäude gebaut werden.