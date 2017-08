Dobrinth möchte Tegel am Netz halten

Alles Wahlkampf oder legitime Positionsänderung angesichts des nicht enden wollenden BER-Dauerdebakels? Bundesverkehrsminister Alexander Dobrinth hat sich erneut explizit auf die Seite der Pro-Tegel-Verfechter geschlagen und plädiert öffentlich und vehement für den Weiterbetrieb der alten Airport-Dame. Auch wenn deren Herrichtung rund 1,1 Milliarden Euro kostet. Der Berliner Senat gibt sich düpiert – die rechtlichen Kalamitäten der ganzen Angelegenheit sind indes einigermaßen gewaltig.

.

Zumindest reicht Dobrinths Einschätzung, dass bereits 2025 in der Hauptstadt die Kapazitäten für zehn Millionen Fluggäste fehlen werden, ebenso wenig aus, einen Kehrtmarsch bei der Tegel-Schließung einzuläuten, wie der Verweis auf den Umstand, dass die Favorisierung eines Single-Airport 20 Jahre alt sei. Die Stilllegung von Tegel ist im Planfeststellungsverfahren für den BER rechtlich festgezurrt und die drei Eigner der Flughafengesellschaft – Bund, Berlin und Brandenburg – standen bis dato einmütig hinter diesem Beschluss.



Rechtliche Grundlagen lassen sich gleichwohl ändern – insbesondere vor dem Hintergrund des Dramas um den nicht fertig werden wollenden BER. Auch der Volksentscheid am 24. September beinhaltet ja schlussendlich ein solches Einlenken. Aber: Noch halten Berlin und Brandenburg unerschütterlich am Votum der Schließung fest und die Sanierung von Tegel dürfte weit, weit mehr kosten als die 1,1 Milliarden die die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) für die pure Sanierung aufgelistet hat. Neben den Kosten für Gebäude-, Terminal- und Verkehrsflächen-Instandsetzung plus Start-und Landebahn-Sanierung enthält die Agenda noch nicht die Posten, die durch Lärmschutzklagen der „alten“ Anwohner von Tegel und der „neuen“ des BER auflaufen könnten. Bislang hatten die Gerichte hypothetisch schlicht gegengerechnet – und Klagen gegen den neuen Airport mit dem Verweis auf den Wegfall der Lärmbelästigung durch den alten abgewiesen. Ob der Verkehrsminister dann immer noch von „nicht sonderlich beeindruckenden“ (Euro-) Zahlen spricht, einmal dahingestellt.