Dobrindt erhält Schlüssel für BMI-Erweiterungsbau

Nach knapp dreieinhalb Jahren Bauzeit ist der neue Erweiterungsbau des Bundesinnenministeriums fertiggestellt. Das 13-geschossige Hochhaus bietet Platz für rund 350 Büroarbeitsplätze und wurde im Auftrag der BImA errichtet. Die Übergabe erfolgte nun im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe an Bundesinnenminister Dobrindt.

.

Am Montag hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt symbolisch den Schlüssel für den Erweiterungsbau des Bundesministeriums des Innern (BMI) in Berlin-Mitte entgegengenommen. Der 13-geschossige Neubau entstand im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Bauherrin in vier Jahren inklusive einer mehrmonatigen Inbetriebnahmephase. Das Projektmanagement hatte das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) inne.



Bundesinnenminister Alexander Dobrindt nahm symbolisch den Schlüssel für den Erweiterungsbau entgegen. Er dankte der Bauherrin und der Bauverwaltung für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. An der Schlüsselübergabe nahmen Paul Johannes Fietz, Vorstandsmitglied der BImA, und Markus Dürig, Vizepräsident des BBR, teil. Sie hoben die ausgezeichnete Zusammenarbeit der beteiligten Behörden, Planungsbüros und ausführenden Firmen hervor.



Der Erweiterungsbau auf dem Moabiter Werder bildet den Abschluss des Gesamtkonzepts für den Berliner Dienstsitz des Bundesinnenministeriums. Seit 1999 befindet sich der erste Dienstsitz des BMI in Berlin. 2005 führte das BBR einen Planungswettbewerb für eine zentrale Dienstliegenschaft durch, auf der die zunächst auf unterschiedliche Standorte in der Stadt verteilten Bereiche des Ministeriums aus Gründen der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit zusammengeführt wurden. Aus dem offenen, zweiphasigen Realisierungswettbewerb ging 2007 das Berliner Architekturbüro Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten mbH als 1. Preisträger hervor.



Die Bauteile A und B wurden nach nur dreieinhalbjähriger Bauzeit im Jahr 2015 fertiggestellt. Aufgrund der Aufgabenzunahme und des damit verbundenen Personalaufwuchses wurde nun auch Bauteil C realisiert, welcher unter Berücksichtigung der aktuellen Bundesvorgaben zur Flächeneffizienz bei Verwaltungsgebäuden umgesetzt wurde. Mit dem 13-geschossigen Erweiterungsbau entstanden rund 350 Büroarbeitsplätze und ein Besucherzentrum. Ein einstöckiges Eingangsgebäude mit Kontroll- und Empfangsbereich schließt an das Hochhaus an.



Mit einer Bauzeit von unter dreieinhalb Jahren zeichnet sich das Projekt durch eine sehr stringente bauliche Umsetzung der Planung aus. Der Baubeginn war im August 2021, der Rohbau entstand zwischen März 2022 und Juni 2023. Anderthalb Jahre später konnten die Bauarbeiten im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen werden. Im Anschluss erfolgten die umfangreiche Inbetriebnahme des Gebäudes sowie die Vorbereitungen zur Aufnahme des Dienstbetriebes, darunter die Möblierung und die Ausstattung von Büros und Besprechungsräumen mit Medientechnik.