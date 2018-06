Do Investment baut mit Alexander George Beraterteam weiter aus

Alexander George

©

Alexander George (43) verstärkt seit 1. Juni 2018 die Do Investment AG als Senior Relationship Manager und wird in Zukunft schwerpunktmäßig Mandanten im Bereich Stiftungen und Private Wealth betreuen. Die Do Investment AG baut damit ihr Beraterteam im Rahmen eines organischen Wachstums weiter aus.

.

Vor seinem Wechsel zur Do Investment AG arbeitete George für die Privatbank Hauck & Aufhäuser und war dort vor allem für das Geschäft mit Stiftungen und Family Offices zuständig. In den Jahren 2007 bis 2012 war er für die UBS und davor zehn Jahre bei der ehemaligen Dresdner Bank tätig.