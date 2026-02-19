DMS-Deutschland mietet 560 m² im TZU Oberhausen

Die DMS-Deutschland GmbH hat rund 560 m² Bürofläche im Technologiezentrum Oberhausen (TZU) an der Essener Straße 3–5 angemietet. Vermittelt wurde der Mietvertrag von Cubion Immobilien.

.

Mit dem neuen Standort in Oberhausen erweitert die DMS-Deutschland GmbH ihre Präsenz im Ruhrgebiet. Das 2003 gegründete Unternehmen bietet Schaden- und Prozessmanagementlösungen für Versicherungen, gewerbliche Flotten und Leasinggesellschaften an. Im Fokus stehen die Steuerung von Schadens- und Versicherungsprozessen, die Analyse und Optimierung von Workflows sowie die Systemberatung zur Modernisierung interner Abläufe.



Das Technologiezentrum Oberhausen verfügt über eine moderne Büroinfrastruktur und eine verkehrsgünstige Anbindung. Zudem bietet der Standort ein innovationsorientiertes Umfeld mit weiteren ansässigen Unternehmen.