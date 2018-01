Dm und Alnatura expandieren in Düsseldorf

Sowohl der Drogeriemarkt Dm als auch der Biomarkt Alnatura expandieren in der Düsseldorfer Innenstadt. Dabei wurden ingesamt 1.610 m² Retailfläche vermietet.

Dm zieht in die Schadowstraße

Voraussichtlich 2019 wird Dm-drogerie markt in der Düsseldorfer Stadtmitte auf insgesamt 810 m² neu eröffnen und damit seine Verkaufsfläche in der Schadowstraße 64-66 um das Doppelte erweitern. Hierfür unterschrieb dm einen neuen langfristigen Mietvertrag über zusätzliche 460 m² Einzelhandelsfläche – derzeit umfasst der Standort rund 350 m² im Erdgeschoss des Büro- und Geschäftshauses. Während des Vermittlungsprozesses hat Savills den privaten Eigentümer im Rahmen eines Exklusivmandats beraten und zusätzlich auch den Mieter unterstützt.



Alnatura kommt in die Düsseldorfer Innenstadt

Alnatura eröffnet am 22. März die zweite Filiale in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Der Bio-Markt zieht am Konrad-Adenauer-Platz 11 / Ecke Bismarckstraße in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof ein, die Verkaufsfläche beträgt über 800 m². Vermieter ist die Württembergische Lebensversicherung AG, die mit dieser Vermietung die ehemalige Passagenstruktur aufgelöst und eine zusammenhängende Handelsfläche im Erdgeschoss des Objektes realisiert hat. Vermittelt wurde die Fläche von der Immobilienfirma imovo GmbH.